Volley | la Francia strapazza la Romania e ora attende l’Italia agli Europei

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pronostico rispettato nel secondo quarto di finale dei Campionatidi pallavolo maschile 2023, con lache si prende la sua rivincita vincendo per 3-0 (25-22, 25-14, 27-25) contro la, che li aveva battuti nella fase a gironi. I Campioni Olimpici entrano tra le prime quattro d’Europa e attendono la vincente della sfida tra Italia e Paesi Bassi. Proprio come nell’incontro del girone è laa partire con le marce più alte, guidando il primo set per lungo tempo. Allaserve una decisa accelerazione nel finale, guidata dattacchi di Jean Patry, per rimettere a posto il punteggio e portarsi sull’1-0 con un 25-22. La, precisa e combattiva del primo set, scompare improvvisamente nel secondo parziale, che diventa ben presto un ...

Ottavi di finale a Varna, 8 - 9 settembre 8 settembre 2023 Ottavi di Finale '7': Croazia vs Romania 2 - 3 (17 - 25, 20 - 25, 25 - 17, 28 - 26, 12 - 15) Ottavi di Finale '6':vs ...

Gli uomini allenati da Andrea Giani hanno piegato con il punteggio di 25-22 25-14 27-25 la Romania, squadra che li aveva clamorosamente sorpresi per 3-1 nella fase a gironi, qualificandosi così per le ...Quarti Europei Pallavolo Maschile 2023. Italia favorita contro l'Olanda ma il vero big match è lo scontro diretto Polonia-Serbia.