Volley | la DS fa vedere un video insolito a De Giorgi Il ct ci scherza su | “Ma è benaugurante?”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questione di cabala per esorcizzare? Vedremo. La Nazionale italiana dimaschile sarà impegnata domani alle ore 21.00 contro l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023. La formazione guidata da Fefè De, detentrice del titolo continentale vinto due anni fa, vorrà continuare nel proprio percorso e battere gli olandesi è un passaggio obbligato. Una sfida contro la selezione orange che ha una storia che affonda le sue radici negli anni ’90, quando la “Generazione dei fenomeni” di Julio Velasco dovette imbattersi spesso e volentieri contro la compagine dei Paesi Bassi. Gioie e dolori, con le sconfitte ai Giochi Olimpici di Barcellona ne ’92 e di Atlanta nel ’96 che hanno segnato il percorso di quella straordinaria squadra. Una storia, in qualche modo, rievocata nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai2, con De ...

... Marcello Bertolini, allenatore dell'ArenaTeam, ha spiegato nel dettaglio qual è lo stato ... Bertolini ha poi aggiunto: ' Sta facendobuone cose anche Chiara Martinato con grandi doti ...Un Djokovic fenomenale cheil Direttore porsi un interrogativo: " Quando smetterà di vincere ..."Straordinaria la sua condotta di gara ha giocato a rete come un esperto del tennis serve&. ...Infine, visto che ilè uno sport per le famiglie, la VBC ha pensato di rinnovare lo speciale ... PREZZI Sono 13 le gare di Campionato che si potrannocon l'Abbonamento 2023 - 2024: l'...

Quest'oggi, lunedì 11 settembre, prende il via una nuova settimana di grande sport internazionale con una giornata importante per i colori azzurri. In mattinata si comincia a Malmö con Italia-Francia ...Nel tabellone maschile primi finalisti Carambula/Bassereau, nel femminile Benazzi/Breidenbach sfidano in finale Orsi Toth/Lantignotti. Dove vedere le dirette in tv e streaming ...