Volley Italia | De Giorgi | “Con l’Olanda dovremo essere pronti ad avere la pazienza giusta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Giornata di vigilia per l’Italdi Ferdinando Deche, al PalaFlorio di Bari, martedì serà affronteàdi Nimir Abdel Aziz. La sfida sarà valida per ottenere il pass per le Semifinali di Roma. In mattinata si è svolta la conferenza stampa, ed ecco le parole proprio di De. “E’ difficile per noi come è difficile per loro, i Quarti sono un passaggio molto importante, il livello si alza rispetto agli Ottavi ma alla fine abbiamo lavorato tanto per crearci queste opportunità. Bisognerà battagliare e predisporsi ad una partita dove attraverseremo momenti in cui l’avversario potrà metterti in difficoltà.è un’ottima squadra soprattutto in attacco con un giocatore di riferimento come Nimir, attacca palloni importanti e difficili, è un giocatore difficile da fermare ...