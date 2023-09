Volley femminile | Lucchetta | “Egonu in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni | ma si è fermata”

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’ex pallavolista Andrea, oggi commentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 di Paolae del momento che sta vivendo: “A mio avviso è un’atleta di interesse internazionale la quarta giocatrice nel suo ruolo, ma è necessario che continui il suo percorso di crescita. E’ andata inperla suadi, ma non l’ha riempita anche tecnicamente. Paola si ènonostante Guidetti sia un tecnico in grado di dare gli strumenti giusti. E’ fondamentale avere degli obiettivi ben chiari, ovviamente senza pressioni psicologiche“.ha infine concluso: “Come giocatrice poi ci sono delle problematiche che il gruppo si porta dietro da qualche anno. La vittoria degli Europei? ...

Per il quinto anno consecutivo Lavinia Group si riconferma main sponsor della squadra Lavinia Group Volley Trani, che disputerà il prossimo campionato nazionale di 1° livello serie C. "I valori dello sport e dello spirito di squadra si intrecciano con quelli del brand Lavinia,

'Paola Egonu deve continuare il suo percorso di crescita'. ROMA (ITALPRESS) - 'La partita con l'Olanda ci rievoca tanti ricordi'. Buone indicazioni in casa dell'Albese Volley anche dopo il secondo test precampionato giocato sabato sera a Monza. Al cospetto della quotata Vero Volley una delle formazioni di punta del campionato di