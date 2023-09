Volley femminile | la palleggiatrice Gennari aggregata al gruppo al lavoro a Cavalese

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nuovo innesto per la Nazionaledi, che sotto l’occhio vigile del ct Davide Mazzanti si sta allenando a. Si tratta di GiuliadellaBergamo 1991, che si èal. Le azzurre saranno impegnate dal 16 al 24 settembre nel Torneo di Qualificazione Olimpica, di scena a Lodz (in Polonia). Di seguito tutte le ragazze che si stanno allenando a. Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio, Giulia. Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani. Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor. Liberi: Eleonora Fersino, ...