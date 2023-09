Volley | Europei 2023 | la Slovenia supera una combattiva Ucraina e avanza in semifinale

(Di lunedì 11 settembre 2023) I Campionatidimaschilehanno la prima semifinalista: per la terza edizione consecutiva è laad entrare nelle prime quattro squadre del continente.ta dopo una partita impegnativa l’, col punteggio di 3-1 (25-17, 31-29, 22-25, 25-23). Il primo parziale è sostanzialmente un assolo sloveno: nella età camposembra esserci enorme confusione in fase di costruzione del gioco, dato che viene testimoniato dai 12 errori punto che di fatto consegnano il set alla, a cui basta spingere al servizio e tenere un livello di gioco costante. La musica cambia nel secondo set, con l’che riesce a mettersi in partita, guidata da un Oleh Plotnytskyi finalmente efficace in attacco. Dopo ...

... il primo punto è dell'Ucraina! 16.25 " Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Slovenia - Ucraina, match valido per i quarti di finale deglidi. Tra ...Michieletto, Lavia, Russo e Galassi che cosa hanno rispetto agli altri schiacciatori"Non ... proprio come Michieletto, giocava a basket per la statura, oggi invece "Ilè cresciuto in ...... valevole per le Qualificazioni agli2024 . Non possiamo perdere (ma nemmeno pareggiare: si ... Serve coesione: la stessa marea Azzurra che ci sta regalando il tifo del, per esempio. E ...

Italia-Olanda, Europei volley 2023: orario quarto di finale, programma, tv, streaming OA Sport

L’ex schiacciatore della Generazione di Fenomeni, Andrea Lucchetta, torna sull’Italia di volley, con la femminile eliminata e la maschile che «vendicherà le ragazze contro l’olanda» ...Il gruppo è la nostra benzina, avere intorno la nostra gente qui in Italia è sicuramente la forza in più. Guardando a questo europeo penso alle nostre esultanze, i nostri abbracci e credo che questi ...