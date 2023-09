Vittorio Menozzi | curiosità e vita privata del concorrente del Grande Fratello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023), ventitreenne è uno dei tre NIP annunciati che parteciperà alla prossima edizione delal via stasera nel prime time di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, chi è ilNIP delNato a Parma nel 2000, consegue la laurea in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale, al tempo stesso lavora come modello, calcando le passerelle della Brave Models, per poi passare alla Trend Models. Arriva a sfilare per grandi maison come Dolce e Gabbana e Missoni.appassionato di musica, suona la chitarra. Su Instagram ha un seguito di oltre 8mila followers, mentre su Tik Tok è diventato una star, grazie ai video dove mette in mostra il ...