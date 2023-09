Visibilia | l’appello dei soci di minoranza | “Mala gestio anche sul bilancio del 2022 | nessuna cesura tra vecchi e nuovi gestori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023)l’ultimo, quello, diEditore,età creata dal ministro del turismo Daniela Santanché, mostra ipotesi di “”, visto che “iamministratori non hanno manifestato la ben che minima volontà di procedere ad un serio accertamento relativo all’operato dei propri predecessori”, un avvicendamento manageriale che non ha segnato “alcuna nettatra ilo organoo e quello attualmente in carica”. Questo si legge nella memoria conclusiva depositata ieri dagli azionisti didi una quota superiore al 5% del capitale, assistiti dagli avvocati Antonio Piantadosi e Dario Cantoro, in vista dell’udienza di giovedì davanti al ...