Violenza su donne | Kelany Fdi | ' vergognose parole Picardo | siano stigmatizzate da Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Scioccanti, violente e provocatorie ledel presidente dell'Ucoiiche, in base alle anticipazioni de il Giornale, ha pronunciato nei confronti di una giornalista per lo speciale sulle comunità islamiche in Italia in onda stasera su Quarta Repubblica. Mi riservo di ascoltare l'intervista integrale per ogni più opportuna valutazione e azione. Provocare una donna che sta facendo il proprio lavoro, intimandole di stare a casa a seguire la figlia invece di fare domande, è inaccettabile. Sappiache lein Italia, tutte le, comprese quelle islamiche, hanno pieni diritti e non sono sottomesse a nessuno. Intimidire e minacciare in questo modo oltre a essere vergognoso, è di unainaudita.dice di ...