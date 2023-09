Violenza su donne | Ascari M5s | ' marito violento assolto? Serve formazione per giudici'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "A Brescia un magistrato ha chiesto l'assoluzione per un uomo del Bangladesh denunciato per maltrattamenti dall'ex moglie, una donna di origini bengalesi, cittadina italiana, segregata in casa per anni. Per il pubblico ministero questi maltrattamenti sarebbero 'il frutto dell'impianto culturale e non della coscienza dell'uomo' perciò 'rientrando nel campo dei reati culturalmente orientati, non vanno puniti'. Io sono sconcertata. Lasullenon può in nessun caso essere culturalmente accettata, a prescindere dalla nazionalità, né la nostra giustizia può lasciarla impunita quando si verifica sul territorio nazionale italiano.obbligatoria per tutti i magistrati, le forze dell'ordine e gli operatori che si occupano didi genere. Da subito". ...

È quanto emerge da una nuova relazione delle Corte dei conti europea sul programma faro dell'Ue contro lasulle. "Non c'è posto nel mondo per lacontro lee le ragazze e ...La ragazza è stata uccisa in un tentativo disessuale, come ha accertato la perizia ... Duedelle pulizie della chiesa sono state accusate di aver trovato i resti di Elisa Claps nel ...Hobbes scrive che in guerra lae la frode diventano virtù. Quali forze si possono ... Non molti di noi vorrebbero abitare nella repubblica autoritaria di Platone, soprattutto le, né nel '...

