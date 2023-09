Villaricca Nicola Campanile sostenuto da PD | M5S | PER | Napoli Nord | Villaricca Rinasce e Villaricca Libera

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si delinea, e si allarga ulteriormente, la compagine politica che sosterrà la candidatura a sindaco diTutti con. Può essere questa la sintesi dello scenario politico che si sta delineando nell’area del centro sinistrasaràanche dal Pd che si aggiunge alla folta schiera di liste che appoggeranno la sua candidatura a sindaco alle elezioni del 22 e 23 Ottobre 2023. «Accolgo con soddisfazione la nota di sostegno del Pd di, che ringrazio per la fiducia.È per me importante essere espressione di una coalizione di ...