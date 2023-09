Villa | “Il pari sarebbe stato più giusto | tra un mese vedremo un altro Benevento”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Al termine della sfida di Serie C contro il, Albertoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico della Virtus Francadopo la gara contro i giallorossi di Matteo Andreoletti. Risultato – Per le occasione credo che il. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni, mentre nella ripresa ha fatto due grandi parate Paleari. Sapevamo che ilaveva le sue difficoltà come noi avevamo le nostre. Sapevamo nonfacile ma abbiamo fatto una prestazione di qualità, siamo cresciuti rispetto a domenica scorsa. Dobbiamo migliorare nei dettagli. Crescita – La nostra forza deve essere il ...

... è avvenuta presso laSan Martino di Arcore. Ora il testamento è esecutivo sugli oltre cinque ...a 230 milioni complessivi, per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. Ciò ...Un patrimonio, del valore complessivoad almeno 5 miliardi di euro , il cui cuore è ... per la maggior parte dei casi, sono inseriti nella holding Dolcedrago, come le iconicheCertosa in ...... aldi Mbappé, Saka e Vinicius. ' Non ci sono moltissimi mancini di destra di alta qualità, ... Tra i diversi nomi anche Leroy Sane, Moussa Diaby dell'Astone Takefusa Kubo della Real Sociedad.

Villa: “Il pari sarebbe stato più giusto, tra un mese vedremo un altro ... anteprima24.it

Si stanno rincorrendo in questi giorni le voci di un clamoroso addio di George Clooney al Lago di Como. Dopo più di 20 anni, l’attore americano che decise ...«Gli ospedali religiosi oggi non fanno molto clamore, sono pochi, ma sono ancora una testimonianza forte di una tradizione antica di attenzione all'uomo che soffre. I nostri operatori, tutto il person ...