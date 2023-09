VIDEO Djokovic-Medvedev 3-0 | Finale US Open 2023 | highlights e sintesi Il serbo vince il 24° Slam!

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novaksempre più nella leggenda. Nelladegli USilha sconfitto il russo Daniilcon il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3 e ha conquistato il suo 24° Slam in carriera. Un dato incredibile, frutto dell’eccezionale prestazione nel nativo di Belgrado nell’atto conclusivo a New York. Una partita in cui, specialmente nel secondo set, i due tennisti hanno raggiunto vette molto alte e bravissimoa rimanere aggrappato alla fraziona, annullando un set point nel dodicesimo game e giocandosi il tutto per tutto al tie-break. Ancora una volta, in questo caso, è stato Nole a spuntarla, piegando la resistenza del moscovita. Si tratta della quarta affermazione nella Grande Mela per, che ha così festeggiato il ...