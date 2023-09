Video | Alatri | frontale durante la diretta Facebook

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo spezzone delladell'incidente provocato da un 31enne nelle vicinanze di, in provincia di Frosinone, che ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una ...

Lo spezzone della diretta Facebook dell'incidente provocato da un 31enne nelle vicinanze di, in provincia di Frosinone, che ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una Nissan, guidata da una donna che aveva a bordo i suoi due figli. Fortunatamente lo scontro non ...Nel, ora acquisito dai carabinieri della compagnia di, viene immortalato l'intero tragitto a tutta velocità della berlina e l'impatto terribile contro l'altra vettura. Poi lo schermo si ......ha impattato frontalmente contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad, in ... Ildella diretta acquisito dalle forze dell'ordine mostra il conducente procedere a velocità ...

Il video in diretta Facebook dello schianto ad Alatri Corriere TV

FROSINONE - Ha provocato un gravissimo incidente nel quale è rimasta ferita una bimba, mentre alla guida dell'auto, un'Audi, era in diretta ...L'ultimo caso è successo ad Alatri in provincia di Frosinone ... Giovani e giovanissimi, 20 anni circa, seguiti da migliaia di follower che cliccano sui video inviano in diretta emoticon e ...