Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2023 ore 08 | 15

(Di lunedì 11 settembre 2023)DEL 11 SETTEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A12TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE civitavecchia PRESTARE ATTENZIONE CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE DI POMEZIA E PIU AVANTI CODA A TRATTI DALLA STESSA FINO A SPINACETO IN DITREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI TRALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA A24 PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SITUAZIONE ANALOGA SUL ...