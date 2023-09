Vi racconto Péguy contro il re denaro Scrive Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) Da noi, quando la cultura ufficiale dominante non può arruolare tra le proprie file gli spiriti liberi, pensa bene di ignorarli, decretandone tout court l’ostracismo. Così è successo per Charlesdel quale è caduto quest’anno il 150° anno della nascita (1873 – 1914). Ed stata questa, del resto, la sorte che, già quando era in vita, aveva dovuto subire da parte sia di radicali, socialisti, anarcosindacalisti e progressisti che dominavano gli ambienti universitari del tempo e che non gli perdonavano di averli abbandonati, sia da parte dei leaders del tradizionalismo accademico come De Mun, Barrès, Bourget e Léon Daudet. Contrastato perciò dalle élites giovanili marxiste e non difeso dalle avanguardie cattoliche e nazionaliste, l’autore, che sarebbe eroicamente caduto al fronte il 5 settembre 1914 presso Villeroy, durante la prima guerra ...