Verso Roma-Empoli | Mourinho recupera due titolari

Leggi su serieanews

(Di lunedì 11 settembre 2023)rappresenterà una sfida fondamentale perper cercare di centrare la prima vittoria in campionato dopo due sconfitte e un pareggio. Occhio alla situazione infortunati in casa giallorossa Prova del nove e piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa i primi tre punti della stagione.sarà obbligato alla vittoria per cancellare un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.