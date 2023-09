Verratti | ingaggio da sogno in Qatar | tutte le cifre

...e la sua famiglia causato dall'imminente trasferimento in un campionato non all'altezza del suo talento ma che gli garantisce unimpensabile in Europa . Quanto guadagnerà. ...In attesa di comunicazioni ufficiali, l'dell'italiano dovrebbe essere più del doppio di quello al Psg (14 milioni). I numeri dial Psg No a diverse proposte dall' Arabia e un ...Oggi il sì finale conche andrà a guadagnare più del doppio del suo attualeda 14 milioni di euro netti. INTRECCI AL ARABI/PSG -in Qatar non finisce in un club qualunque, ...

Verratti vola in Qatar: ingaggio faraonico - Sport Il Centro

Il suo ingaggio al PSG sarebbe praticamente raddoppiato (14 milioni). Luis Enrique aveva annunciato una grande rivoluzione in squadra e anche Verratti è finito in mezzo. Per il centrocampista, però, ...Uno dei principali protagonisti della Nazionale, Marco Verratti, avrebbe deciso di non rispondere alla chiamata di Spalletti In Nazionale. Sarebbe una questione fisica e di minuti, oltre che di scelta ...