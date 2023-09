Verratti ha detto no alla convocazione con la Nazionale di Spalletti

Commenta per primo Dopo mesi di lungo corteggiamento alla fine Marcohasì e dirà ufficialmente addio dopo 11 anni al Paris Saint Germain . Il centrocampista italiano non convocato da Spalletti in Nazionale avevano a tutte le proposte arrivate ...e Jorginho ad esempio li ho lasciati a casa perché non avevano minuti nelle gambe e non ... e al contempo non vuole essere influenzato da quello che vieneal di fuori, dal giudizio ...... non èche la rosa non possa essere ulteriormente sfoltita con cessioni di giocatori in ...entro la chiusura del prossimo 15 settembre - e a tal proposito sono stati fatti anche i nomi di...

Verratti ha detto sì al Qatar: tutte le cifre dell'affare con l'Al Arabi e gli ... Calciomercato.com

Secondo l’Equipe il centrocampista avrebbe detto di no a Spalletti per via della sua situazione fisica e psicologica ...L'Equipe spiega che Verratti avrebbe rispedito al mittente la chiamata del nuovo commissario tecnico per le partite di qualificazione a Euro 2024 ...