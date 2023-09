Verona | ragazzino annega nel lago di Garda | due coetanei si salvano

(Di lunedì 11 settembre 2023) commenta Tragedia in provincia didove unstraniero di 10 anni è mortoto dopo essersi tuffato neldi, con altri due amici che invece sono riusciti a salvarsi. Il ...

Tragedia in provincia di Verona dove un ragazzino straniero di 10 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Garda, con altri due amici che invece sono riusciti a salvarsi. Il cadavere è s ...PESCHIERA DEL GARDA. Un ragazzino straniero dell'apparente età di 10 anni è morto annegato a Peschiera del Garda (Verona) dopo essersi tuffato nel lago dal ponte San Giovanni con altri due amici che ...