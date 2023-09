Ventidue anni dopo | ricordando l’attentato alle Torri Gemelle

(Di lunedì 11 settembre 2023), come è cambiato il mondo da allora L’11 settembre 2001 il mondo rimase sconvolto da uno degli attacchi terroristici più devastanti della storia moderna. Ledel World Trade Center a New York City, simbolo dell’ambizione e della grandezza degli Stati Uniti, furono attaccate da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, provocando la morte di quasi 3.000 persone e cambiando il corso della storia. Oggi,quegli eventi tragici, continuiamo a commemorare le vittime e a riflettere sull’impatto duraturo del. L’attacco e ...

Biden sottolinea: "fa - l'11 settembre 2001 - 2.977 vite preziose ci furono rubate in attacchi deliberatamente malvagi contro la nostra Nazione. Nelle Giornate Nazionali di Preghiera e ...11 settembre 2001, sono trascorsi 22dall'attacco all'America.dagli attentati che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo. Le azioni terroristiche provocarono la morte di 2.977 persone. Le vittime a New York, colpita al cuore con l'...11 settembre, 20fa gli attentati che hanno cambiato il corso della storia X Quell'11 settembre a New Yorkdopo Il vuoto lasciato dalle Twin Towers è incancellabile dalla mente ...

Tumori testa e collo: dal 18 al 22 settembre Ausl Romagna aderisce ... Ausl Romagna

Roma, 11 set. (Adnkronos) - L’11 settembre di ventidue anni fa il mondo intero si fermava davanti al crollo delle Torri Gemelle. Una preghiera per non dimenticare le vittime dell’estremismo islamico.Non sono solo le Torri Gemelle a New York a rendere ogni 11 settembre una data da ricordare. Quella volta, ventidue anni fa, il Mondo si trovò sul crinale del cambiamento. Mentre vedevamo le torri ...