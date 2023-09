Venti atlantici in arrivo Giuliacci vede nero | finisce l' estate

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) La nuova ondata di caldo che sta interessando gran parte della penisola italiana fa sperare in una prosecuzione della stagione estiva. In quel caso, il tempo riserverebbe ottime notizie per chi ha programmato le ferie nel mese di settembre. Il colonnello Mario, tuttavia, per diffondere il nuovo bollettino meteo, individua la data della fine. Stando alle parole dell'esperto, infatti, la giornata di domani potrebbe mettere un punto alla tendenza delle colonnine dei termometri a segnare sempre alte temperature. L'autunno è in? Vediamo quali sono le previsioni del meteorologo. Come annunciato da Marioin un video pubblicato sul suo sito meteo.it, le prossime ore potrebbero portarsi via l'. Secondo il colonnello, la giornata di domani segnerà un cambio di ...