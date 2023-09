(Di lunedì 11 settembre 2023) Reduce da una discreta prestazione a Barranquilla in casa della Colombia senza aver però ottenuto punti (1-0 per i Cafeteros il risultato finale), ildi Fernando Batista fa il suo esordio davanti ai propri tifosi ospitando all’Estadio Monumental di Maturin ildi Guillermo Barros Schelotto. L’Albirroja pur giocando tutto il secondo tempo in InfoBetting: Scommesse Sportive e

... o che lo permettono solo in caso di grave pericolo di vita o di salute per la persona gestante o per motivi socioeconomici, come succede in Guatemala,, Cile, Brasile,, Costa Rica, ...... Bolivia - Argentina , 12 settembre ore 22:00 Ecuador - Uruguay , 12 settembre ore 23:00, 13 settembre ore 00:00 Cile - Colombia , 13 settembre ore 02:30 Perù - Brasile , 13 ...Qui di seguito la classifica del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali 2026, dopo la 1a giornata: Brasile 3 Uruguay 3 Argentina 3 Colombia 31 Perù 10 Ecuador 0 ...

Venezuela-Paraguay (mercoledì 13 settembre 2023 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Caracas.- Venezuela ratificó su compromiso con la adopción de medidas para contribuir a la lucha antidrogas y celebrar los "espacios de diálogo" construidos durante la Conferencia de Latinoamérica y ...Se juega la segunda jornada de las eliminatorias Sudamericanas. Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia quieren seguir con puntuación perfecta. Ecuador, Chile, Paraguay y Venezuela tendrán que redimirse ...