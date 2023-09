Venezia | per la prima volta i posti letto per i turisti superano quelli per i residenti | «Ci sentiamo stranieri a casa nostra»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nel centro storico di, oggi, dormono piùche. Le cifre – riportate dal Guardian – parlano di un numero di letti a disposizione per gli avventori, tra alberghi e case vacanze in affitto, pari a 49.693, a fronte di 49.304 abitanti. Non è una novità che la città si trovi assediata dai visitatori: dall’inizio degli anni Cinquanta, oltre 120mila persone avrebbero scelto di abbandonare il Comune. E ultimamente il calo sembrerebbe ancor più drastico. «Ci, perché quando cammini per le strade siamo in minoranza», ha dichiarato Matteo Secchi, a capo del gruppo di attivisti Venessia.com, che da anni si batte per preservare il patrimonio storico della città. Proprio loro dal 2008 tengono traccia del livello della ...