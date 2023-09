Venezia 80 | Leone d’oro a Lanthimos A Garrone Leone d’argento

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Povere creature!" del regista cult greco Yorgosè ild'oro della ottantesima edizione della Mostra del cinema di. Gloria anche per Matteoper "Io Capitano" che ha vinto ild'Argento per la miglior regia con una dedica: "Ai migranti che non ce l'hanno fatta". Peter Sarsgaard vince la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile in "Memory" di Michel Franco Cailee Spaeny vince la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile in "Priscilla" di Sofia Coppola. Una serata introdotta da Caterina Murino, bellissima in elegante abito lungo di seta bluette che lascia le spalle completamente nude e una parure di brillanti apre la cerimonia finale. La magnifica Emma Stone "Abbiamo vissuto storie bellissime che ci hanno commosso ...