Vendute 5 milioni di Jeep Wrangler

(Di lunedì 11 settembre 2023) TORINO -ha annunciato la vendita della cinquemilionesima, acquistata negli Stati Uniti da un cliente di Camden, New Jersey. Il proprietario riceverà 5.000 dollari diPerformance ...

... affermando che il 50% delle auto globalinel 2040 avrà ancora motori a combustione interna,...dichiarato che la joint - venture avrà una capacità produttiva annuale di oltre cinquedi ...TORINO - Jeep ha annunciato la vendita della cinquemilionesima Wrangler, acquistata negli Stati Uniti da un cliente di Camden, New Jersey. Il proprietario riceverà 5.000 dollari di Jeep Performance ...... diceva, fiera e sicura di sé, Lady Gaga, che un anno dopo, con "The fame monster", avrebbe consolidato il suo impero da oltre 25di copie di dischiin poco più di dodici mesi . La ...

In Cina sono state vendute 4 milioni di auto a batteria in 7 mesi InsideEVs Italia

In vent’anni dal primo capitolo, il franchise ha venduto – stando ad ultime rilevazioni – oltre 425 milioni di copie, numeri che sono destinati ad espandersi a dismisura in vista del nuovo attesissimo ...«Nello stabilimento nel grande distretto della meccanica di Pune, che stiamo ampliando, produciamo dal 2017 una parte rilevante di quello che vendiamo in India ... arrivando a oltre 177 milioni di ...