Vannucchi intramontabile | a 46 anni segna e incanta con il Pieve San Paolo

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'ex trequartista dell'Empoli non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. E a giudicare dalle immagini è sempre in forma smagliante

L'ex trequartista dell'Empoli non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. E a giudicare dalle immagini è sempre in forma smaglianteL'ex trequartista dell'Empoli non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. E a giudicare dalle immagini è sempre in forma smagliante

Vannucchi intramontabile: a 46 anni segna e incanta con il Pieve ... LA NAZIONE

L’ex trequartista dell’Empoli non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. E a giudicare dalle immagini è sempre in forma smagliante ...