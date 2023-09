Valeria Marini usa un filtro e distorce la mano di Alberto Matano

A decidere la giura presieduta daParrella e composta dalle scrittrici Daria Bignardi ... che si sono esibiti in una gara - performance di poesia creativa estemporanea su temi, il ...Numerosi i volti noti che si sono scorti tra gli invitati, tra questi anchee Laura Freddi, che non solo volute mancare all'evento. Tanti gli invitati per la coppia, che ha scelto il 7 ...Tra gli ospiti anche. Scanu e Caldara hanno voluto come testimoni i loro fratelli: Alessandro per Valerio e Fabio, per Luigi. Con loro le migliori amiche: Valentina, per l'ex Amici, e ...

Alfonso Signorini torna stasera in tv con il Grande Fratello, chi è il conduttore: la malattia, la storia con Valeria Marini, la ... ilmessaggero.it

Alfonso Signorini parte stasera in tv con una nuova edizione del Grande Fratello. La casa più spiata d'Italia sta per riaccendere le luci e i 21 concorrenti sono pronti a ...Valerio Scanu si è sposato: a Roma le nozze con Luigi. In bianco e con lo strascico, il cantante ha detto sì davanti amici e parenti, tra gli invitati Valeria Marini e Laura Freddi.