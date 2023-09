Vaccini Covid | il Paraguay | “Sistema Covax fallimentare”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 settembre 2023) La nuova politica antidroga di Petro ed AMLO: amore, famiglia e legalizzazione La piaga della droga ha già un antidoto per i presidenti di Messico e Colombia, i principali paesi produttori ed esportatori di narcotici negli Stati Uniti e nel mondo: l’amore e la famiglia. A questo rimedio hanno fatto appello Andrés Manuel López Obrador e Gustavo Petro, presidenti rispettivamente del Messico e della Colombia, chiudendo nella città colombiana la Conferenza Latinoamericana e dei Caraibi sulla Droga. “Le dipendenze crescono perché nella società manca amore, qual è l’antidoto al consumo di droga? L’amore”, ha detto il colombiano. Petro ha indicato che gli Stati Uniti e l’Unione Europea devono capire che il consumo di droga non finirà cercando di distruggere l’offerta ma ponendo fine alla solitudine prodotta dal capitalismo in cui vivono le loro società, che genera infelicità e dipendenze. ...