Us Open | Novak Djokovic vince Flushing Meadows ed eguaglia il record di Court | 24 titoli del Grande Slam

(Di lunedì 11 settembre 2023)ha sconfitto Daniil Medvedev in tre setndo il suo quarto USedndo ildi 24delin singolo.ha vendicato la sua sconfitta contro il russo nella finale di due anni fa. Il 36enne ha vinto 6-3, 7-6 (7/5), 6-3. È diventato così il più anziano campione maschile nella storia degli Usdi New York,ndo anche ildi Margaretper il maggior numero di vittorie delè il primo tennista are tre eventi delnella stessa stagione per ...

ROMA -Djokovic continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne ... ha vinto la finale del singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, ...NEW YORK (STATI UNITI) - Trionfo diDjokovic agli Us. Il campione serbo si è preso la sua rivincita su Daniil Medvedev in una finale spettacolare, durata ben 3 ore e 17 minuti con il punteggio finale di 6 - 3, 7 - 6 (5), 6 -...Djokovic ha vinto il suo quarto USe ha raggiunto il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, conquistando 24 vittorie su 36 finali disputate. Mai nessuno ha fatto meglio. In un solo ...

Medvedev, missione guastafeste: Novak Djokovic ha nel mirino Margaret Court. Cosa aspettarsi dalla finale degli US ... Eurosport IT

ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del ...Vittoria da record per Novak Djokovic che in tre set sconfigge Daniel Medvedev agli Us Open e si regala il 24^ Slam della carriera Novak Djokovic batte Daniil Medvedev (6-3 7-6 6-3) agli Us… Leggi ...