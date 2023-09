Us Open | Djokovic trionfa | l’omaggio è da brividi VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il serbo ha conquistato il suo slam numero 24 battendo in finale a Flushing Madows Daniil Medvedev in tre set: la dedica della vittoria è emozionante Un’altra pagina di storia è stata scritta. Novaksi prende la rivincita su Daniil Medvedev, il tennista che nel 2021 gli negò la possibilità di completare il tanto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

NEW YORK (USA) - Infinito, ancora una volta il più forte di tutti. Nole batte Medvedev e trionfa agli Us, vincendo il 24° Slam della sua carriera. Un campione senza tempo che non dà cenni di cedimento, ...A 36 anni compiuti Novakcontinua a scrivere pagine e pagine di storia, e soprattutto è ...torneo negli Stati Uniti per due anni " ha detto in conferenza stampa dopo il successo allo Us",...Novakha vinto il 24esimo slam della sua infinita carriera. Il campione serbo ha battuto nella finale degli Usil russo Danil Medvedeev. A fine partita, tutta la gioia di: "Non so da dove iniziare. In campo mostro la resilienza che mi danno tutti quelli che mi circondano: la mia famiglia, il mio ...

Us Open, il gesto di Djokovic per Medvedev spiazza tutti: applausi e risate Corriere dello Sport

Ancora Novak Djokovic. Il tennista serbo è semplicemente inarrestabile e agli Us Open si è portato a casa il terzo titolo Slam della stagione. Una grande prestazione ha consentito al nativo di ...Dopo la vittoria in finale su Medvedev agli US Open Djokovic ha abbracciato sua figlia Tara. Ha avuto un ruolo fondamentale per il successo del papà.