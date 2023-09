US Open | Djokovic batte Medvedev in finale e trionfa

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakvince l’US2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2,inil russo Daniil, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in 3h16?.vendica la sconfitta subita nelladel 2021, vince l’USper la quarta volta in carriera e conquista il 24esimo titolo del Grande Slam, aggiornando il bottino record che spicca tra i 96 tornei vinti in carriera. L’ex numero 1 del mondo corona un 2023 stellare, impreziosito dai successi all’Australiane al Roland Garros. Solo la sconfitta ina Wimbledon contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo battuto a New York dain ...

