US Open 2023 | Rod Laver si complimenta con Djokovic | “Vincere 24 Slam è qualcosa di unico”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novakprosegue nella sua Legacy e il 24° titolo, ottenuto a New York, èche va a rafforzare la figura leggendaria del serbo in uno sport difficile come il tennis. La vittoria nella Finale degli UScontro Daniil Medvedev ha questi connotati. Nole è stato in grado ancora una volta di adattarsi alle circostanze, salendo di livello quando era necessario e affossando le ambizioni del russo. Il successo in tre set per 6-3 7-6 (5) 6-3 dice tanto di quanto il campione nativo di Belgrado sia stato in grado di fare per minimizzare il valore del proprio avversario. Una prestazione sublime, riconosciuta anche da chi ha fatto la storia anch’egli di questa pratica, ovvero Rod, capace di realizzare il famoso Grandenel 1969. Attraverso un ...