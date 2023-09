US Open 2023 | Novak Djokovic torna campione! Battuto Medvedev in tre set | arriva il ventiquattresimo Slam

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un successo come un deja vù, per entrare ancor di più nella storia.a vincere gli USa distanza di cinque anni e intasca ildella sua incredibile carriera, battendo Daniilcon il punteggio di 6-3 7-6 6-3, lo stesso punteggio con cui superò Del Potro nel 2018, e prendendosi la rivincita dopo quella beffarda sconfitta di due anni fa che gli negò il Grande.. Un risultato che non racconta della durezza della sfida, più simile ad un incontro di boxe con le racchette, sublimato in un secondo set che rimarrà probabilmente negli annali. E dell’abilità strategica di Nole, che tra discese a rete e scambi estenuanti si è cucinato il russo, festeggiando nel migliore dei modi il ritorno al numero uno al ...

(Adnkronos) – Novak Djokovic vince l'US Open 2023. Il 36enne serbo, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 3 del tabellone del singolare maschile, per 6-3, 7-6 (7-5)