US Open 2023 | Novak Djokovic omaggia Kobe Bryant | una maglietta celebrativa con il numero 24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un atto dovuto e spontaneo.ha centrato il suo obiettivo: vincere il terzo Slam stagionale e issarsi in vetta alla classifica del plurivincitori Major a quota 24. La vittoria contro il russo Daniil Medvedev, nella Finale di New York, ha molteplici significati dopo quanto è accaduto nel recente passato, in riferimento alla sconfitta per mano proprio di Medvedev due anni fa a Flushing Meadows e per l’assenza l’anno passato a causa della questione “vaccino anti-Covid”. Tutto però è stato messo alle spalle con una prestazione sensazionale, rappresentata da un’affermazione in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3. E così Nole ha voluto dedicare questo successo a un amico speciale,, prematuramente scomparso nel 2020, nel cuore degli appassionati di basket e degli sportivi in generale. Per ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Trionfo di Novak Djokovic agli Us. Il campione serbo si è preso la sua rivincita su Daniil Medvedev in una finale spettacolare, durata ben 3 ore e 17 minuti con il punteggio finale di 6 - 3, 7 - 6 (5), 6 - 3 . Nole, ora a quota ...Con il quarto Usconquistato sul cemento veloce dello stadio Arthur Ashe di New York il tennista serbo, numero uno della classifica Atp, si è infatti portato a casa 24 titoli dello Slam in ...Per il 36enne tennista serbo è il quarto trionfo agli Use il 24° Slam in carriera su 36 finali disputate. Al termine della partita Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant , morto nel 2020 in ...

Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in due set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il russo nella finale di d ...ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in ...