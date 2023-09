US Open 2023 | Djokovic fa 24 Slam e ricorda il 24 | maglia celebrativa in onore di Kobe Bryant VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novaktrionfa agli USe nel giorno in cui vince il suo 24°della carriera sull’Arthur Ashel’indimenticato. La stella dei Los Angeles Lakers, che ha giocato buona parte della sua carriera con quello stesso numero, il 24, dietro la canotta, e tragicamente scomparso in un incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020.lo hato con unacon al centro una foto dei due. SportFace.

US, New York Arthur Ashe Stadium, finale Djokovic (SRB) 6 4 Medvedev (RUS) 3 4 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...Oltre 2mila persone a vedere la ...Precedenti 9 - 5 Djokovic (1 - 1 nel). US, Scanagatta: "Un grande Medvedev ridimensiona Alcaraz. Ora Djokovic, poco simpatico con Shelton" [VIDEO] US, le quote della finale maschile: ...

US Open 2023, Coco Gauff: "Grazie a chi non ha creduto in me, ora il mio fuoco è più luminoso che mai" OA Sport

Il tennista serbo diventa storia a Flushing Meadows: vince il titolo Slam numero 24, il quarto agli Us Open, battendo Medvedev in tre set.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...