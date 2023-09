US Ope 2023 | il punto della finale | Medvedev non chiude | Djokovic passa e fa esplodere l’Arthur Ashe VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Scambi lunghissimi, ritmi elevati e dopo più di ore di gioco siamo ancora nel vivo del secondo set nelladegli US Opentra. Sul 5-5, situazione estremamente delicata, il serbo si aggiudica unche faStadium.anche piuttosto ingenuo in un paio di occasioni none alla fine la seconda testa di serie del tabellone. SportFace.