Uragano Daniel | Libia devastata dalle inondazioni | oltre 2mila morti | migliaia i dispersi

- - > L'inondazione in Libia - Reuters . Un'ecatombe senza precedenti. Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali, innescate dal passaggio dell', non hanno dato tregua alla Libia orientale, causando una strage, oltre a significativi danni materiali alle infrastrutture e alle proprietà, in particolare a Derna. Secondo il primo ...Un'ecatombe senza precedenti. Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali, innescate dal passaggio dell', non hanno dato tregua alla Libia orientale, causando una strage, oltre a significativi danni materiali alle infrastrutture e alle proprietà, in particolare a Derna. L'ennesima ...... sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato che sono "2.000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e che migliaia risultano scomparse" in seguito all'. Lo ...

Libia, 2 mila morti dopo le inondazioni: Derna sommersa dall’uragano Daniel Corriere della Sera

Un’ecatombe senza precedenti. Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell’uragano Daniel hanno provocato un disastro nella Libia orientale ...Allarme rosso in Libia orientale dopo il passaggio dell’ uragano Daniel che ha provocato una strage senza precedenti tra inondazioni, danni ai centri abitati e alle proprietà. La città più colpita è D ...