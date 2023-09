Uomini e Donne | Perla e Mirko ospiti in studio | volano stracci tra i due ex concorrenti di Temptation Island VIDEO

Oggi, 11 settembre , su Canale5 è tornato il consueto appuntamento con, il dating show condotto da Maria De Filippi . Nella prima puntata della nuova edizione Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore, Antonino. Ospite di oggi sarà ...I numeri italiani Nel nostrro Paese il tumore al polmone è la seconda tipologia di cancro più frequente neglie la terza nelle: nel 2020 sono stati diagnosticati 41mila nuovi casi ma, ...... ma se pensiamo di frenare le pulsioni di dominio virulento e formare(non primati), ci ... dove e con chi i ragazzini persi per strada (ma il problema 'violenza contro le' travalica classe ...

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti delle vecchie edizioni di Uomini e Donne e, dopo essere uscito con Ursula Bennardo, dama del Trono Over, ha continuato a commentare le ...Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5 ospiti in studio due dei protagonisti di Temptation Island, Perla e Mirko, pronti per un confronto. Vediamo insieme cosa è successo!