‘Uomini e donne’ con Maria De Filippi torna oggi 11 settembre | anticipazioni

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.45, lunedì 11. Dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5 l’appuntamento con il dating show dei sentimenti ideato e condotto daDegiunto alla sua 28esima edizione. Manuela, Cristian e Brando sono i tre tronisti in cerca dell’amore e dell’anima gemella. Nelle versione over nuovi protagonisti e vecchie glorie si conoscono e si confrontano con l’obiettivo di fare nuove amicizie e incontrare nuovi amori. In studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... non solo dal punto di vista sanitario, in particolare, anziani e bambini, i soggetti più ... che possiedono operatori formati per supportare la squadra Usar dei vigili del fuoco, gli...Torna oggi, lunedì 11 settembre, ''. Dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5 l'appuntamento con il dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 28esima edizione. Manuela, Cristian ...Un abbraccio grande aglie alledelle forze dell'ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di ...