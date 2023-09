‘Uomini e donne’ con Maria De Filippi torna oggi 11 settembre | anticipazioni

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) –, lunedì 11. Dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5 l’appuntamento con il dating show dei sentimenti ideato e condotto daDegiunto alla sua 28esima edizione. Manuela, Cristian e Brando sono i tre tronisti in cerca dell’amore e dell’anima gemella. Nelle versione over nuovi protagonisti e vecchie glorie si conoscono e si confrontano con l’obiettivo di fare nuove amicizie e incontrare nuovi amori. In studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

L'ex cavaliere del trono over di, Sossio Aruta , intervistato da Lollo Magazine , si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida Platano., Sossio Aruta contro Ida Platano e Armando ...Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa , in onda martedì 12 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e ...L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha stabilito delle linee guida per l'assunzione giornaliera d'acqua , raccomandando: -: 2 litri -: 2,5 litri Tuttavia, secondo le ...