Uomini e Donne | anticipazioni 11-13 settembre 2023 | nuovi arrivi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Da lunedì 11finalmente riapriranno i battenti di. Maria De Filippi tornerà a tenere compagnia ai numerosi telespettatori della trasmissione a partire dalle ore 14:45. Nel corso delle prime puntate del dating show, precisamente quelle da lunedì 11 a mercoledì 13, vedremo che andrà in onda il contenuto della prima registrazione, effettuata il 24 agosto scorso. In tale occasione ci sarà la presentazione deitronisti che si apprestano a cominciare questa nuova avventura. Inoltre, ci sarà ampio spazio anche per trattare le dinamiche relative a Temptation Island. Nello specifico, si parlerà di due coppie in particolare, quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che saranno in studio con i rispettivicompagni, Francesca Sorrentino e Manuel ...