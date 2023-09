Uno studio recente ha indagato la questione

Leggi su amica

(Di lunedì 11 settembre 2023) Foto Pexels Tobi È sicuramente l’attività fisica più semplice da integrare nella propria quotidianità. Eppure, la Harvard Medical School classifica la camminata al quarto posto tra le migliori attività fisiche di sempre. Un ottimo risultato se pensiamo che gareggia con discipline ben più consolidate come nuoto e Thai Chi. Ma quanto bisogna camminare affinché i benefici siano tangibili? Secondo unopubblicato la scorsa settimana sull’European Journal of Preventive Cardiology – che ha seguito 227.000 persone in tutto il mondo – basterebbero in realtà 5.000 passi per ottenere tutti i benefici del camminare. Ecco perché. Camminata, quanti km al giorno e perché? foto: gettyimages «Camminare è un esercizio semplice ma potente. Può aiutarci a rimanere in forma, migliorare i livelli di colesterolo, rafforzare le ossa, controllare la pressione sanguigna. Ma anche ...