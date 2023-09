Ungheria | cade un aereo durante air - show | 2 morti e 4 feriti

Ungheria: cade aereo all’air show, 2 morti e 4 feriti La Stampa

Szekesfehervar, 11 set. (askanews) - Drammatico incidente aereo durante un air show in Ungheria. Un velivolo si è schiantato domenica ...HORVATH (Ungheria): Tra i granata in prestito c'è stato spazio per una gioia personale per Horvath. Il trequartista ha esordito con la nazionale maggiore dell'Ungeria, subentrando nel secondo tempo ...