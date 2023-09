L'attacco agli Usa, le centinaia di morti. Ecco cosa accadde con esattezza durante quella giornata di puro terroreUn fallo di mano di Van Dijk in area non sfugge all'arbitro che indica il dischetto: dagli... I risultati di oggi domenica 10Ore 15:00 - Kazakistan - Irlanda del Nord 1 - 0 (27 ...Battuto il crono di 31'52' stabilito da Nadia Ejjafinianni fa a Manchester. Per la seconda ...ostacoli (grazie al 5° posto nella penultima tappa di Bruxelles) nel weekend del 16 - 17...

Undici Settembre, il dolore e la memoria 22 anni dopo LA NAZIONE

L’attacco agli Usa, le centinaia di morti. Ecco cosa accadde con esattezza durante quella giornata di puro terrore ...Cinquant’anni dopo, i ricordi del leader storico del gruppo andino Horacio Duran Vidal, in tour in questi giorni in Italia ...