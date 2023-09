Unbroken | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ilcon una presentazione dei vera storia di Louise e degli eventi della sua vita dopo la guerra: Si sposò ed ebbe due figli e anche Phil sopravvisse. Mutsuhiro “The Bird” Watanabe si nascose ed evitò di essere perseguito nonostante fosse nella lista dei 40 criminali di guerra giapponesi più ricercati dal generale Douglas MacArthur. Louie mantenne la promessa di convertirsi al cristianesimo, di dedicare la sua vita a Dio e di perdonare i suoi rapitori di guerra, incontrando molti di loro. Molti anni dopo, però, Watanabe si rifiutava ancora di incontrare Louie. Louie ha avuto l’opportunità di rivivere il suo periodo da olimpionico quando ha corso una tappa della staffetta della Torcia Olimpica per le Olimpiadi invernali del 1998 a Nagano, in Giappone. Mancavano quattro giorni al suo ottantunesimo compleanno, in un ...