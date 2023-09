Un' altra ciclista travolta a Milano | gravissima 55enne

... probabilmente a causa di una sconnessione dell'asfalto, è caduto con la bicicletta finendo sull'corsia. In quel momento passava una Jeep Renegade che l'ha investito. Il, che ha subito ...... profonda, scolpita nella roccia di tempre d'epoca. La ringrazio molto Gigi, campione nello ... Aveva ancora i pantaloncini dae la maglietta. Quell'anno correva per la Carpano. Siamo ......zombie o impegnare una curva di una pista ciclabile per trovarsi di fronte un malcapitato... la sua folle corsa con un mega Suv, terminando la rocambolesca prodezza su un'vettura e ...

Milano, un'altra ciclista investita da un'auto: l'incidente lungo il Naviglio Pavese, gravissima 55enne Corriere Milano

Una ciclista di 55 anni è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio, dopo essere stata travolta da un'auto in via Ascanio Sforza, all'altezza del civico 73. La donna, nata ...(Adnkronos) – Ancora un incidente che coinvolge una bici a Milano. Una ciclista di 55 anni è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio dopo essere stata travolta da un’auto in via Ascanio Sforza, al ...