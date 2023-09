Una stella accende la luce sul Regno di Babbo Natale che riapre il 15 Settembre ricco di suggestive e magiche novità

In fondo il Natale èluce,che si accende in ognuno di noi per illuminare con entusiasmo la nostra parte più pura. Ebbene in questo 2023 questasarà il fil rouge di un ...Il Gatto con gli Stivali ha scoperto di aver esaurito 8 delle sue 9 vite, così va a caccia dicaduta nella Foresta Oscura che possa ripristinare le esistenze perdute. Ma non è l'unico ad ...Non so se sia troppo tardi, non è il mio lavoro, ma èsfida' . Molto simile anche il commento di: ' Sono d'accordo sulle milioni di ragioni , ovviamente - ha aggiunto il manager umbro - e ...

Sbocconcellando una stella come il Sole - MEDIA INAF Media Inaf

Un Sos per salvare il cielo più stellato d'Italia, il meno inquinato dalle luci artificiali: è quello che si trova sopra Manciano (Grosseto) e che ora rischia di scomparire (ANSA) ...NewTuscia – VITERBO – Prima uscita, sia pure a porte chiuse, per la Stella Azzurra Viterbo che sabato pomeriggio ha affrontato in una gara amichevole il Basket Todi, team di notevole qualità tra i ...