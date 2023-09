Una manovra di nuove tasse e tagli | per il governo un piano da lacrime e sangue

(Di lunedì 11 settembre 2023) Laè ancora in alto mare. A disposizione per il momento ci sono al massimo 12 miliardi, su un totale di almeno 25 necessari, stando alle stime riportate dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Siamo a meno di metà strada, insomma, e alla legge di Bilancio manca solo un mese. Ancor meno manca alla Nadef, attesa entro il 27 settembre, quando si dovranno fare i conti in vista della, le risorse certe per ilAl momento ci sono 4,5 miliardi di deficit, già messi in cassaforte con il Def. A cui aggiungere 1,5 miliardi di risparmi provenienti dall’assegno unico. Poi ci sarebbe la spending review: ilsi attende 1,5 miliardi, ma per ora idei ministeri vanno a rilento e nessuno sembra trovare misure da sacrificare. Peraltro i ...

Sullacita le parole del Cavaliere: "Per far crescere l'economia c'ètriplice regola: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Bisogna avere in testa un percorso che porti alla progressiva ...Lafinanziaria del governo sarà un esercizio di mediazione tra le varie istanze di partito, ...follia pura eserie di spese inutili e populiste che costeranno a tutti i contribuenti ben ...E la tassa sulle banche ,delle coperture della, cambierà: "Non escludereimodifica della base imponibile per tutelare i titoli di Stato", dice il sottosegretario all'Economia ...

Una manovra finanziaria di compromesso non aiuterà a guarire il nostro paese malato Linkiesta.it

Piombino (Livorno), 11 settembre 2023 – In arrivo al porto di Piombino una nuova nave gasiera ... Tundra alla quale si affiancherà per il travaso del gas liquido con un a manovra del tutto simile a ...FORTE DEI MARMI – Falsa partenza per il Real Forte Querceta, sconfitto in casa 0-1 dal neopromosso Figline. Decide il sinistro a metà primo tempo dell’attaccante Bruni. Risultato giusto, con il Figlin ...