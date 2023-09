Un pomeriggio al luna park dell’Idroscalo per aiutare i bambini dell’Istituto neurologico Besta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Undi divertimento alpermeno fortunati. Cbdin onlus (Associazione CarloDipartimento Infantile) torna all’Eurodi Milano, per una raccolta fondi per la Fondazione IRCCS IstitutoCarlo. “I fondi dell’edizione 2023 serviranno per poter donare il macchinario ‘QuantStudio Absolute Q Digital PCR’ utile per la ricerca e la diagnosi precoce dei tumori cerebrali, in particolare pediatrici”, spiega Beatrice Cordero di Montezemolo, presidente di Cbdin onlus. L’appuntamento – organizzato con la collaborazione di tante realtà dell’associazionismo milanese, come l’associazione di promozione sociale “Su la Testa” – è alle ...